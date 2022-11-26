В Казани для движения транспорта и пешеходов закроют участок дороги по улице Фучика

В Казани ограничат движение на участке дороги по улице Фучика, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



Закрытие участка связано с выносом тепловода из зоны строительства второй линии метро.

С 28 ноября по 30 января закроют местный проезд между домами №145а и №149 по ул. Фучика. Вблизи этих зданий для движения пешеходов и транспорта будут недоступны тротуар и частично проезжая часть.

В Казани с 26 ноября начало действовать ограничение движения транспорта и пешеходов по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко