Под Казанью полицейские задержали курьера с наркотиками

Фото: скриншот видео МВД по РТ

Инспекторы Госавтоинспекции УМВД России по Казани на стационарном посту полиции «Малиновка» задержали водителя автомобиля Honda. Его остановили для проверки документов, но 31-летний мужчина стал нервничать, из-за чего его машину решили досмотреть.

— Во время досмотра автомашины под передним пассажирским сидением обнаружен полимерный пакет с веществом белого цвета, который был изъят и направлен на экспертизу. Результаты исследования содержимого показали, что изъятое является наркотическим средством «мефедрон», общей массой 1025,5 гр, — рассказала старший референт ОИиОС МВД по РТ Олеся Бокучава.

Задержанный во всем сознался и пояснил, что с февраля этого года работал закладчиком в нелегальном интернет-магазине. Он «стажировался» на территории Свердловской области, после чего стал оптовым курьером запрещенных веществ. Мужчина перевозил наркотики в Екатеринбург, Самару и Нижний Тагил.

Фото: скриншот видео МВД по РТ

Свою последнюю доставку курьер вез в Нижний Тагил для дальнейшего сбыта. Но был задержан в Татарстане. На мужчину возбудили уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Сейчас он находится за решеткой.

Оказалось, что мужчина в январе этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за распространение наркотиков.

Напомним, в конце марта на том же посту «Малиновка» полицейские задержали приезжих из Санкт-Петербурга. У них изъяли 1,4 кг «мефедрона». По заданию оператора они должны были оборудовать тайники в Казани и Набережных Челнах.

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Айрат Назипов