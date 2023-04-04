Завод «Москвич» собрал более 7 тысяч автомобилей

Фото: ПАО "КАМАЗ"

Завод «Москвич» собрал более 7 тысяч автомобилей, в планах на текущий год — собрать 50 тысяч машин, сообщили в пресс-службе КАМАЗа (технологический партнер «Москвича»).



Во вторник гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили завод «Москвич». В ходе рабочей встречи были подписаны соглашения с «Яндекс.Такси» о поставке пяти тысяч машин для такси и каршеринга, включая две тысячи электромобилей.

— На данный момент на заводе собрано уже более 7 тысяч автомобилей. В планах на 2023 год — производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч единиц с электродвигателем, — сказано в сообщении автогиганта.

Фото: mos.ru

Автомобильный завод «Москвич» в текущем году наметил выпуск новых моделей в кузове седан и кроссовер. В скором времени компания планирует продемонстрировать, как они будут выглядеть. Как ранее сообщал технологический партнер завода КАМАЗ, под маркой «Москвич» планируют производить пять моделей — четыре кроссовера и один седан.

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Маргарита Головатенко