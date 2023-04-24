Подрядчик фирмы «Свей» Рашида Аитова судится за квартиры в скандальном ЖК «Золотая середина»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Представитель стройфирмы ничем помочь не смог



Как выяснило «Реальное время», компания «ТД «КазаньСтрой», выступавшая подрядчиком стройфирмы «Свей», чей основатель Рашид Аитов недавно вышел на свободу, начала борьбу за оформление в собственность квартир в одном из долгостроев — ЖК «Золотая середина». Потерпевшими по уголовному делу застройщика проходили 126 дольщиков, ущерб оценили в 300 млн рублей.

Бывший подрядчик подал иск к фирме «Свей», требуя государственной регистрации договоров долевого участия в строительстве, датируемых еще 2012 годом. Конкурсный управляющий «Свея» заявил, что оставляет решение вопроса на усмотрение суда.

При этом он сообщил, что не может осуществить регистрационные действия, так как компания проходит процедуру банкротства. К тому же, по его словам, вся ее первичная документация по указанным правоотношениям была изъята во время рассмотрения уголовного дела в отношении Рашида Аитова.

Суд пришел к выводу, что данный спор может быть решен путем оценки всех представленных доказательств, в том числе с учетом срока его рассмотрения.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Строить «чужими руками»

Исследовав материалы дела, суд посчитал требования обоснованными. Фирма «Свей» с 2007 года занималась строительством многоквартирных домов в Ново-Савиновском районе Казани, по ул. Четаева. Однако с 2012 года из-за отсутствия денег к работам привлекала предприятия, которые одновременно являлись агентами и имели право заключать договоры участия в долевом строительстве.

Так, «Свей» заключил договор инвестирования с фирмой «Маг-Строй», по которому обязался выполнить функции застройщика и генподрядчика, с правом направить собственные средства на строительство этого объекта. 12 апреля между организациями был заключен уже агентский договор. Через «Маг-Строй» с «ТД «КазаньСтрой» были подписаны договоры долевого участия.

Истец представил в суде первичные документы, подтверждающие факт оплаты по этим документам. При этом ответчик при рассмотрении данного дела указанный факт не оспаривал, а доказательств обратного не предоставил.

ТД «КазаньСтрой» на рынке более 13 лет, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Компанией с 2018 года владеет Надежда Шпакова — собственница еще двух казанских фирм: строительной — ООО «Инвестстрой», и лизинговой — ООО «Спецтранс». Руководит ТД «КазаньСтрой» его основатель Эдуард Емильянов.

Компания фигурировала при продаже имущества гражданской супруге Рашида Аитова — Елене Чукиной. Речь о сельхозактивах в Марий Эл, которые в 2020 году оценивали в 101 млн рублей. Основную часть имущества составляли объекты ликвидированного государственного совхоза им. Ленина в селе Исменцы Звениговского района. В 2010-м часть этих активов перешла в собственность ООО «Зеберс» (в составе учредителей — Светлана Токинова (Котова) и компания Чукиной ООО «Фермерское хозяйство «РИМ»), затем прошла через ТД «КазаньСтрой» и в марте 2013-го оказалась в единоличном распоряжении Чукиной.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Первые три квартиры попали в руки владельцев

В период строительства агент «Маг-Строй», действующий по поручению стройфирмы «Свей», не отвечал на обращения дольщиков о регистрации их договоров. Уже по окончании строительства (31 декабря 2013 года) было выдано разрешение на ввод одного блока объекта в эксплуатацию. Еще через год конкурсный управляющий компании передал «ТД «КазаньСтрой» все обещанные помещения. Однако отсутствие регистрации договоров в Росреестре не позволяет оформить права собственности на имущество.

Так, 1 декабря 2022 года Управлением Росреестра по Татарстану были выданы уведомления об отказе в регистрации и разъяснено, что они смогут повторить эту процедуру, но лишь после устранения всех недочетов.

Суд учел, что ООО «Маг-строй, как и ООО «Фирма «Свей», является банкротом, а потому они не могут оказать содействие в регистрации. Арбитраж удовлетворил все исковые требования по государственной регистрации несколько объектов недвижимости в ЖК «Золотая середина» на ул. Четаева, квартал 71а, №4, блок 1 и 2:

от 17 мая 2012 года в отношении двухкомнатной квартиры №103, расположенной на 14-м этаже, общей площадью 59,5 кв. метра;

от 17 мая 2012 года в отношении однокомнатной квартиры №68, расположенной на 9-м этаже, общей площадью 38,1 кв. метра;

от 4 октября 2012 года в отношении нежилого помещения №2, расположенного на цокольном этаже, общей площадью 283 кв. метра;

от 15 октября 2012 года в отношении нежилого помещения №1, расположенного на цокольном этаже, общей площадью 73 кв. метра;

от 26 октября 2012 года в отношении двухкомнатной квартиры №107, расположенной на 14-м этаже, общей площадью 61,16 кв. метра.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

«Свеевская схема» и сотни обманутых дольщиков

Бывший депутат Казгордумы Рашид Аитов оказался за решеткой 8 лет назад — 13 ноября 2015 года. В мае 2017-го его дело направили в суд. Версия следователей и прокуроров звучала так: 143 потерпевших дольщика вложились в покупку 124 квартир в домах №3 и 6 в казанском ЖК «Золотая середина» на улицах Четаева и Чистопольской в 2012—2015 годах.

При этом 40 семей купили жилье на «лишних» этажах дома №6, веря, что у застройщика есть разрешение на строительство всех 18 этажей. Эти действия учредителя и гендиректора ООО «Фирма «Свей», а впоследствии гендиректора компании-преемника ООО «Маг-Строй» Аитова Следком квалифицировал как выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238), и мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Также Аитову инкриминировали коммерческий подкуп с незаконным пользованием услугами имущественного характера (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Он заключил договор на охрану строящегося дома №25 по улице Ульянова-Ленина с директором ООО «ЧОП «Русь», а через несколько месяцев вместо оплаты услуг охраны вынудил директора ЧОП продолжать работу по охране без денег — в обмен на квартиру в недострое №3 на Четаева, пригрозив, что иначе акты уже выполненных работ так и останутся без оплаты.

В результате чоповцы остались охранять стройку, и их неоплаченные услуги Следком оценил в 4,5 млн рублей. Общий ущерб по делу оценивался почти в 350 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Следствие вскрыло факты оформления имущества на аффилированных с Аитовым лиц. Чтобы уйти от ответственности по прямым договорам с дольщиками, в «Свее» и «Маг-Строе» оформляли недвижимость на своих — главбуха, секретаршу, водителя (на последнем числились 11 квартир в строящихся домах), и реализовывали через них уже по договорам об уступке права требования.

У гражданской супруги застройщика Елены Чукиной в ходе следствия нашли пять квартир в Казани, включая пятикомнатную, долю в жилом доме, кафе в Камско-Устьинском районе, семь земельных участков в Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах. Под арест попал и автопарк первой леди «Свея» из 13 единиц транспорта, в том числе четыре машины Renault Duster, Lexus, Mercedes-Benz, две Toyot'ы.

Верховный суд Татарстана отпустил осужденного Аитова по УДО

В декабре 2022-го Нижнекамский суд удовлетворил ходатайство адвоката Мидхата Курманова о досрочном освобождении Аитова, но его оспорила прокуратура. 31 января Верховный суд Татарстана отклонил доводы стороны обвинения и признал решение об УДО Аитова законным.



Как рассказывал «Реальному времени» адвокат освобожденного Мидхат Курманов, с учетом возраста его клиента апелляционная инстанция исключила из решения об УДО обязательное условие об официальном трудоустройстве на воле.

Напомним, в 2017-м при очередном продлении ареста Рашид Аитов рассуждал: «Доживу ли я до [окончания] суда?» — «Да вы всех переживете!» — отвечали ему присутствующие в зале дольщики.

О работе и заслугах бывшего депутата Казгордумы в местах лишения свободы — в материале «Реального времени».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Максим Кокунин