На охрану казанской «Чаши» выделят 5,5 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На охрану территории Центра семьи «Казан» в столице Татарстана в 2023 году планируют выделить 5,5 миллиона рублей. Средства направят на обеспечение пропускного режима в здании контрольно-пропускного пункта, выяснило «Реальное время».

От исполнителя требуется обеспечивать безопасность сотрудников, посетителей и охрану помещений, товарно-материальных ценностей от расхищения и других противоправных посягательств и правонарушений, не допускать несанкционированного проникновения посторонних и поддерживать общественный порядок в «Чаше» и на всей прилегающей территории. В обязанности также входит видеонаблюдение на объекте и обход объекта.



К исполнению обязанностей не допускаются сотрудники охраны — стажеры, а также лица старше 50 лет. У каждого охранника должна быть резиновая палка, фонарик, ручной металлоискатель и специальная форменная одежда.



Средства предусмотрены на период с 17 апреля по 31 декабря 2023 года. Стоимость одного часы охраны оценивается от 178 до 200 рублей. Одновременно на посту будут находиться от одного до четырех сотрудников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Дирекции парков и скверов Казани уточняют, что общая полезная площадь занимает 4 046,6 квадратного метра. Площадь прилегающей территории составляет 23 тысячи «квадратов».

Напомним, в Казани на охрану 11 общественных пространств в весенний и летний периоды выделят 5,7 миллиона рублей. Заплатит за услуги Дирекция парков и скверов города из муниципального бюджета и внебюджетных средств учреждений.



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Татьяна Демина