Татарстанцы на весенних сельскохозяйственных ярмарках купили продукцию на 378,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на весенних сельскохозяйственных ярмарках реализовали продукцию в общей сложности на 378,8 млн рублей. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

За шесть ярмарочных дней татарстанцы скупили 1029,4 тонны овощей, в том числе 631,1 тонны картофеля. Фермеры продали жителям 106,2 тонн молока и 360,6 тонны мяса, из которых 275,7 тонны — говядина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ярмарки этой весной охватили 32 района Татарстана. Для их проведения задействовали 4,8 тысячи транспортных средств.



Напомним, весенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане стартовали 18 марта. Они проходили каждую субботу, в том числе в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Заключительные в этом сезоне ярмарки прошли 22 апреля.

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Татьяна Демина