В Казани Ново-Савиновское отделение судебных приставов сменит местоположение

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Ново-Савиновское районное отделение судебных приставов в Казани со 2 мая расположится в д. 9 по ул. Рабочей молодежи, где находится Вахитовское районное отделение судебных приставов города, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.



Почтовый адрес Ново-Савиновского отделения остался прежним: 420094, Казань, ул. Голубятникова, д. 24. Для подачи документов нарочно со 2 мая будет действовать новый адрес: 420073, Казань, ул. Рабочей молодежи, д. 9. О номерах телефонов, по которым можно будет связаться с приставом-исполнителем, сообщат дополнительно.

На время переходного периода граждане могут обратиться по многоканальному телефону группы телефонного обслуживания 8 (843) 514-92-21 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.45, кроме выходных и праздничных дней.

С 24 апреля Московское районное отделение судебных приставов переезжает на ул. Галимджана Баруди, д. 21, где располагается Кировское районное отделение судебных приставов Казани.



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Маргарита Головатенко