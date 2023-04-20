Московское районное отделение судебных приставов Казани переедет на новое место

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

С 24 апреля Московское районное отделение судебных приставов переедет на улицу Галимджана Баруди, д. 21, где располагается Кировское районное отделение судебных приставов Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Татарстану.

— В связи с этим прием граждан во вторник, 25-го, и четверг, 27 апреля, проводиться не будет. Письменная корреспонденция принимается по прежнему адресу: 420095, Казань, ул. Серова, д. 35. О номерах телефона, по которым можно будет связаться с приставом-исполнителем, будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении ведомства.

На время переходного периода казанцы могут обратиться по телефону: 8(843) 514-92-21 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.45, кроме праздничных дней.

Фото: google maps (скриншот)

Накануне «Реальное время» писало, с начала года судебные приставы в Татарстане выдворили 220 иностранных граждан, которых суд признал нарушающими условия пребывания на территории России. В основном нарушителей отправляют в Таджикистан и Узбекистан, а еще в Армению, Турцию, Мали, Кот-д'Ивуар (южное побережье Западной Африки) и другие страны.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов