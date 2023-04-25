Американские компании разработали экологичный бензин

Экологичный бензин разработали американские нефтяные компании Chevron и ExxonMobil. Об этом сообщает Daily Moscow.

Топливо может стать альтернативой переходу на электродвигатели. В его состав входят соевые бобы и другое сырье — оно не связано с ископаемыми углеводородами.

Такой бензин сможет на 75% сократить выбросы парниковых газов. Их смесь на 40% менее углеродоемка по сравнению с традиционным топливом для автомобилей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в 2022 году электромобили с пробегом в Татарстане покупали на 105% чаще, чем в 2021 году. Большее предпочтение татарстанцы отдавали модели Nissan Leaf.

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Елизавета Пуншева