Рустам Минниханов посетил новый Центр медицинского образования филиала КФУ в Узбекистане

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый Центр медицинского образования филиала КФУ в городе Джизак в Узбекистане, сообщает пресс-служба раиса РТ.



Филиал открылся 10 октября 2022 года. В симуляционном центре студенты будут обучаться практическим навыкам своей специальности. Раису Татарстана показали оборудование, которое используется для практических занятий.

Деятельность филиала КФУ в Джизаке направлена на подготовку кадров в сфере геологии, программного инжиниринга, экономики, журналистики, информационных систем и технологий, лингвистики, медицинской биохимии, лечебного дела, фармации, стоматологии, а также на разработку и реализацию проектов фундаментальных, а еще научно-практических и инновационных исследований.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в Узбекистан накануне. Сегодня в Джизаке он принял участие в открытии совместного технопарка, который реализовали по итогам последнего визита раиса РТ в область в октябре 2022 года.



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Маргарита Головатенко