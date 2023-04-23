Раис Татарстана прибыл в Узбекистан с рабочим визитом

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом сообщает его пресс-служба.

Основной целью визита является участие в «Иннопром. Центральная Азия». Татарстан на событии представят около 70 компаний.

Также Минниханов посетит новый Центр медицинского образования в филиале КФУ в Джизаке. Кроме того, он побывает на открытии технопарка «Джизак».

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В международном аэропорту раиса встретили заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.

В начале апреля Рустам Минниханов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. В Белоруссии он пообщался с представителями татарских общественных организаций.

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Елизавета Пуншева