Коммерческие партии мусульманских товаров пытались ввезти в Казань через «зеленый» коридор

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

В международном аэропорту Казани пресекли попытку ввоза коммерческих партий товаров без таможенного декларирования, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.



Через «зеленый» коридор следовали две жительницы Казани, прибывшие рейсом Стамбул — Казань. Они заявляли об отсутствии у них товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако в ходе таможенного контроля было установлено, что у обеих есть коммерческие партии платков: в багаже одной пассажирки находились 130 платков, в багаже другой — 131. Платки были разнообразных моделей и различных расцветок.

— Обе гражданки не выполнили обязанность декларанта в соответствии с подпунктом 1 п. 2 ст. 84 Таможенного кодекса Евразийского союза и не произвели декларирование товара, перемещаемого через таможенную границу, — отметил начальник таможенного поста «Аэропорт Казань» Мирзанур Гараев.

В отношении пассажирок возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

В марте в аэропорту Казани в ходе таможенного контроля рейса Стамбул — Казань сотрудники Татарстанской таможни выявили факт ввоза незадекларированной бижутерии общим весом 8,56 кг.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко