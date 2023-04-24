Коммерческие партии мусульманских товаров пытались ввезти в Казань через «зеленый» коридор
В международном аэропорту Казани пресекли попытку ввоза коммерческих партий товаров без таможенного декларирования, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.
Через «зеленый» коридор следовали две жительницы Казани, прибывшие рейсом Стамбул — Казань. Они заявляли об отсутствии у них товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако в ходе таможенного контроля было установлено, что у обеих есть коммерческие партии платков: в багаже одной пассажирки находились 130 платков, в багаже другой — 131. Платки были разнообразных моделей и различных расцветок.
— Обе гражданки не выполнили обязанность декларанта в соответствии с подпунктом 1 п. 2 ст. 84 Таможенного кодекса Евразийского союза и не произвели декларирование товара, перемещаемого через таможенную границу, — отметил начальник таможенного поста «Аэропорт Казань» Мирзанур Гараев.
В отношении пассажирок возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.
В марте в аэропорту Казани в ходе таможенного контроля рейса Стамбул — Казань сотрудники Татарстанской таможни выявили факт ввоза незадекларированной бижутерии общим весом 8,56 кг.
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комментарии
а что, уже для личного пользования нельзя Разнообразные модели в 1 экз. Каждый провозить???
Если бы они все Одинаковыми были, то да, нарушение, или уже опять какой новый закон ввели, раньше помню мой коллега, целый огромный чемодан Разнообразного Неповторяющегося кофе провозил из Индонезии и ничего, все в норме закона было?
Ответьте знатоки, где сечас подвох на таможне или просто беспредельничают?