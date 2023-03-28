В казанском аэропорту задержали женщину, которая привезла из Стамбула 8 кг незадекларированной бижутерии

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

В Международном аэропорту Казани в ходе таможенного контроля рейса Стамбул — Казань сотрудники Татарстанской таможни выявили факт ввоза незадекларированной бижутерии общим весом 8,56 кг. Как рассказали в пресс-службе ведомства, чемодан женщины был набит различными украшениями.

Пассажирка представилась руководителем фирмы. Она объяснила, что всю продукцию купила на рынке в Стамбуле. Эти изделия женщина использует в работе как элементы украшения национальной одежды для выставок и частичной реализации.

— Гражданка перемещала товар, характер и количество которого не позволили таможенному органу в порядке, определенном п. 4 ст. 256 ТК ЕАЭС, отнести данный товар к товарам для личного пользования. Перемещение коммерческих партий товара через таможенную границу Союза должно производиться в соответствии с порядком, установленным правом Союза, — прокомментировал ситуацию начальник таможенного поста «Аэропорт Казань» Татарстанской таможни Мирзанур Гараев.

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

В отношении женщины было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. В рамках него будет проведена экспертиза украшений, чтобы определить стоимость и их возможную принадлежность к драгоценным камням и металлам.

Месяц назад в казанском аэропорту в багаже у жительницы Татарстана в ходе таможенного контроля авиарейса Дубай — Казань выявили 17 «пористых предметов неправильной формы с отростками светло-серого и коричневого цветов», внешне схожих с кораллами. Их отправили на экспертизу.



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Айрат Назипов