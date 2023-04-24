В начале весны в Татарстане вырос средний размер потребкредита

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В марте 2023 года в Татарстане средний размер выданных потребительских кредитов составил 310 266 рублей. По сравнению с февралем он вырос на 12,7%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По среднему размеру потребкредита Татарстан не смог войти в топ-10. Республика заняла 11-е место, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Ханты-Мансийскому автономному округу, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской, Оренбургской областям, а также Приморскому краю и Тюменской области.

Топ-30 регионов России по среднему размеру потребкредита в марте замкнула Иркутская область. Он составил 259 407 рублей, что на 7,3% больше, чем в предыдущем месяце.

Из 30 регионов сокращение среднего размера потребкредита зафиксировали лишь в двух. Это Тульская область (-3,9%, до 294 403 рублей) и Воронежская область (-1,8%, до 265 454 рублей).

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, по России средний размер потребкредита по итогам марта 2023 года составил 323,3 тысячи рублей. Он вырос по сравнению с февралем на 8,9%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

— Во многом это объясняется тем, что, несмотря на консервативную в целом кредитную политику банков, «качественным» заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, по данным НБКИ, за март 2023 года в Татарстане выдали 35 782 потребительских кредита. Это на 23,5% больше, чем в предыдущем месяце.



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Татьяна Демина