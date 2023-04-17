В Татарстане в начале весны выдача потребкредитов выросла почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

За март 2023 года в Татарстане выдали 35 782 потребительских кредита. Это на 23,5% больше, чем в предыдущем месяце, следует из подсчетов Национального бюро кредитных историй.

По количеству оформленных в марте потребкредитов Татарстан замкнул топ-5 в рейтинге 30 российских регионов-лидеров. На первом месте Москва — 65 679 кредитов на покупку товаров, на втором — Московская область (56 643), на третьем — Краснодарский край (40 949), на четвертом — Санкт-Петербург (39 999).

В топ-10 также вошли Башкирия, Свердловская, Ростовская, Челябинская и Новосибирская области. Замыкает рейтинг Белгородская область, жители которой в марте взяли 10 810 потребительских кредитов — на 22,4% больше, чем в феврале.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В целом, по данным 4 тысяч потребкредиторов, передающих сведения в НБКИ, за март россиянам выдали 1,09 млн кредитов. По сравнению с февралем этот показатель вырос на 22,4%.

— В то же время компенсировать предшествующее падение в полной мере не удалось, выдача лишь вернулась на уровень лета прошлого года. Вместе с тем стоит отметить, что на фоне общей неопределенности заемщики с осторожностью прибегают к новым кредитным обязательствам, многие склоняются к сберегательной модели финансового поведения, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, в феврале 2023 года жители Татарстана взяли почти 29 тысяч потребкредитов. Это на 6,1% меньше, чем за январь.



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Татьяна Демина