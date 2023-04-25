В этом году взять отпуск между майскими выходными планируют 12% казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В этом году брать отпуск между майскими выходными, устроив себе полноценные каникулы, планируют 12% казанцев. Это следует из опроса сервиса SuperJob.

Сообщается, что у 59% жителей Казани нет планов брать отпуск в первой декаде майских. Еще 8% работают по сменному графику, а 21% не определился, как провести начало мая.

При этом брать отпуск на майские выходные чаще всего планируют респонденты с доходом более 80 тысяч рублей — таких в этой группе 15%. Среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей хотят взять отпуск в это время лишь 6%.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Кроме того, берут отпуск в начале следующего месяца чаще всего мужчины. 17% против 7%.

Дополнительные выходные в мае ожидаются 1 и 8 мая — они выпадают на понедельник. Отдыхать татарстанцы и все россияне будут и в День Победы — это вторник. С учетом выходных, субботы и воскресенья, нерабочие дни продлятся с 6 по 9 мая.

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Елизавета Пуншева