Глава СК взял на контроль дело сироты из Челнов, который семь лет ждет квартиру

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту длительного непредоставления жилья сироте из Набережных Челнов, который ждет положенную ему квартиру уже 7 лет, сообщает Chelny-biz.ru.



Дело сдвинулось с мертвой точки после публикаций в СМИ и вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина: он поручил руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому представить доклад об обстоятельствах случившегося и о результатах расследования, а еще мерах к восстановлению жилищных прав сироты.

Речь идет о сироте Дамире Зотове. Он рано остался без попечения родителей, его воспитывали бабушка и дедушка. В 2016 году Дамир отслужил в армии и решил воспользоваться своим законным правом на получение квартиры по программе расселения сирот и встал в очередь, однако жилья до сих пор не получил. Все это время он жил на съемных квартирах. Обращения в компетентные органы результата не принесли. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В марте Бастрыкин поручил разобраться с похожим делом. В соцсетях появилось обращение сироты из Татарстана, до который до настоящего времен не обеспечен положенным по закону жильем. По словам мужчины, он не был проинформирован о своем праве на получение квартиры. В 2021 году он обратился в администрацию для включения в очередь, но ему было отказано.

В начале апреля министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин сообщал, что в этом году Татарстан обеспечит жильем 930 детей-сирот.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко