В этом году в Татарстане жильем обеспечат 930 детей-сирот

В этом году Татарстан обеспечит жильем 930 детей-сирот. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.



— Всего в реестре числится 3 840 детей-сирот. На получение жилья в этом году очередность составляет 1 542 человека, — заявил он.



Хадиуллин также подчеркнул, что на эти цели из федерального бюджета выделено 114 миллионов рублей, а из республиканского — 1,6 миллиарда рублей.

Фото: realnoevremya.ru

— В прошлом году более 600 детей-сирот получили жилье. Количество детей-сирот, которые до конца года получат жилье, увеличено, — отметил глава Минобрнауки.

В Татарстане на начало 2022 года насчитывалось 9 709 детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Это 1,14% от общей численности детского населения и самый низкий показатель за последние несколько лет.

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Елизавета Пуншева