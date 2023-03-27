Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав сироты из Татарстана

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе и результатах проверочных мероприятий, а также мерах, принимаемых для восстановления жилищных прав сироты.



Накануне в соцсетях появилось обращение сироты из Татарстана, до который до настоящего времен не обеспечен положенным по закону жильем.

По словам мужчины, он не был проинформирован о своем праве на получение квартиры. В 2021 году он обратился в администрацию для включения в очередь, но ему было отказано.



Следственными органами СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале Бастрыкин поручил Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав граждан в Татарстане, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Жильцы одного из домов жаловались на неудовлетворительные условия проживания в многоквартирном доме в Кировском районе Казани. Отмечалось, что о проблеме стало известно благодаря программе, показанной в эфире Первого канала.



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Илина Хакимова