В центре Казани ограничат движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В центре Казани в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в мае временно ограничат движение транспорта. Об этом на «деловом понедельнике» предупредил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.



— Подготовка и сам праздник вызовут некоторые неудобства у автомобилистов в связи с необходимостью временного ограничения движения транспортных средства, — сказал он.

В среду, 3 мая, введут ограничения движения с 18.00 до 23.00 на площади Тысячелетия, в том числе от ул. Профсоюзной до ул. Батурина. В воскресенье, 7 мая, с 16.00 до 22.00 там также введут ограничение на участке по ул. Право-Булачной и Лево-Булачной до ул. Чернышевского.

Полностью ограничат движение на площади Тысячелетия с 16 часов 8 мая и до 2 часов 10 мая . Кроме того, с 18 часов 8 мая до 22 часов 9 мая перекроют ул. Бондаренко.

Скриншот трансляции

— В случае скопления людей по завершению салюта возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима возле Центра семьи «Казан», — добавил Азат Абзалов.

Напомним, в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны в Казани проведут около 140 мероприятий. В частности, пройдут акции «Поем двором», «Окна Победы» и «Парад у дома ветерана». На 8 мая планируется праздничный объезд ветеранов Великой Отечественной войны на исторической боевой и ретротехнике.



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Татьяна Демина