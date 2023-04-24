В Казани программа празднования Дня Победы включает около 140 мероприятий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны в Казани проведут около 140 мероприятий. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.



На 28 апреля в столице Татарстана в КДК им. Ленина запланирован городской творческий фестиваль «Наследники Великой Победы». На сцене выступят воспитанники учреждений дополнительного образования — творческие коллективы и сводный хор.

Ежегодная всероссийская акция «Георгиевская лента» в Казани стартует 25 апреля и продлится до 9 мая включительно. Раздавать этот символ начнут на ул. Баумана рядом с памятником Федору Шаляпину. Волонтеры также будут раздавать ленточки в парках и скверах.

Также на 25 апреля в Казани запланировано республиканское мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы. Ветеранов со всего Татарстана соберут в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До 22 июня в Казани проходит всероссийская акция «Красная гвоздика» — горожанам волонтеры предлагают приобрести значок с ее символом за пожертвование. Врученные средства направляются на медицинскую помощь нуждающимся ветеранам.

Также в Казани пройдут акции «Поем двором», «Окна Победы» и «Парад у дома ветерана». На 8 мая планируется праздничный объезд ветеранов Великой Отечественной войны на исторической боевой и ретротехнике.

На сегодняшний день в Казани проживает 4 158 ветеранов Великой Отечественной войны — ее участников, инвалидов, тружеников тыла и вдов. Поздравлять их с Днем Победы начали с сегодняшнего дня.



Казань, как уже писало «Реальное время», выделила на организацию и проведение Дня Победы в этом году почти 42 миллиона рублей. В сумму контракта включена услуга по организации и проведению традиционного Парада на площади Тысячелетия. Отрепетировать его перед 9 мая предстоит трижды.

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Татьяна Демина