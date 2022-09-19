В Казани отловили более 7 тысяч бездомных собак — большую часть выпустили обратно на улицы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На «деловом понедельнике» в мэрии Казани стало известно об очередных итогах мероприятий по работе с безнадзорными животными. О них рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Год назад был дан старт программе «Казань без брошенных животных», напомнил мэр города Ильсур Метшин. Целью было сократить число брошенных животных на улицах, но «гуманно». В 2022 году этим занимался «Зооцентр», у которого есть свой приют на 1200 животных, эту компанию выбрали для отлова и стерилизации на электронном аукционе.

Отловлено 7 320 животных, их стерилизовали, большую часть выпустили обратно, оставив только «особо агрессивных». Новых хозяев находят обычно меньше 1000 собак в год, трудно это бывает из-за сложностей в «социализации» животных.

— Сегодня рассматривается возможность запрета продажи нестерилизованных животных, пока же мы пропагандируем бесплатную стерилизацию во дворах. В 2022 году стерилизовали всего 52 собак и кошек. Мы обустроили 16 площадок для выгула собак. Еще одну создадим в «Салават купере», — рассказал Искандер Гиниятуллин. — Нам необходимо формировать у населения цивилизованное отношение к тем, кого приручили. Упор необходимо делать прежде всего на детей, которые активно желают приобрести животных. 1 сентября прошлого года стартовала впервые учебная программа в школах «Мы в ответе за тех, кого приручили». Реализовано более 60 мероприятий для 6 тысяч учащихся.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пока сохраняется тенденция к росту числа безнадзорных животных, с сожалением заметил Искандер Гиниятуллин. Он потребовал ввести ответственность владельцам за брошенных собак и кошек — для этого уже создана рабочая группа Госдумы.

— Собачья перепись в Казани дала понять, что 6 365 животных безнадзорных, по уточненным данным в 2022 году — 4 900 собак без владельцев, подлежащих отлову и стерилизации. В 2021 году число укусов снизилось, в 2022 — снижения нет, но нет и роста, — отметил чиновник.

В июне Кабмин Татарстана установил норматив количества животных без владельцев для городов и районов республики. В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском и Зеленодольском районах республики он составляет не больше 2,8 головы животных на тысячу жителей, на территории остальных муниципалитетов — не больше двух голов на это же количество человек.

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Сергей Афанасьев