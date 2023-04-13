В Татарстане внедрят систему искусственного интеллекта для отслеживания бродячих собак

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минцифры Татарстана в 2023 году планирует внедрить систему искусственного интеллекта для отслеживания бродячих собак. С помощью нее можно будет определить, есть ли рядом с животным хозяин, сообщает РБК «Татарстан».

— Мы надеемся, что в этом году нам масштабно удастся внедрить систему искусственного интеллекта по отслеживанию бродячих собак. То есть система реально определяет с человеком ли собака или нет и передает данные в организации, которые занимаются отловом бездомных животных, и муниципалитету, насколько эффективно работает данная компания, — отметил замглавы Минцифры республики Рустам Хидиятуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани приступили к «собачьей переписи» — специалисты пройдутся по специальным маршрутам и подсчитают количество бездомных животных в городе. Проводится она уже во второй раз.

Предыдущая «собачья перепись» в Казани проходила осенью 2021 года. Тогда в городе насчитали 6 365 бездомных животных.

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Елизавета Пуншева