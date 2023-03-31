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Южная Корея рассмотрит заявку на возобновление авиасообщения с Россией

18:59, 31.03.2023
Южная Корея рассмотрит заявку на возобновление авиасообщения с Россией
Фото: pxhere.com

Власти Южной Кореи рассматривают заявление о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.

Официальное объявление и обнародование прочих деталей возможно лишь после завершения процедуры рассмотрения, указала представитель министерства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте стало известно, что прямое авиасообщение могут возобновить Россия и Грузия. В начале февраля Евросоюз пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с Россией. Такое предостережение властям сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он также призвал задуматься руководство Грузии о состоянии авиапарка самолетов в России. По его мнению, из-за санкций перевозчикам стало сложнее их обновлять и поэтому эти самолеты якобы опасны.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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