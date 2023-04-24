ТАСС: источник заявил о решении вывести четыре флота ВМФ России из подчинения военных округов

В России собираются вывести из подчинения военным округам четыре флота и Каспийскую флотилию, они должны буду вернуться в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник, близкий к ВМФ.



— Принято решение о выведении флотов и флотилии из двойного подчинения, в котором они находились ранее. Теперь эти объединения будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время главкомату ВМФ, а в последующем — в прямое подчинение, как это было прежде, — рассказал источник.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

По его словам, цель реформы заключается в выведении флотов из подчинения командующим войсками военных округов и их возвращение под прямое управление главкому ВМФ. Он также добавил, что Северный флот «сохранит свой статус военного округа с переподчинением непосредственно главкому ВМФ».



Собеседник агентства отметил, что предполагается создание группы управления от главкомата ВМФ в Москве, где будут сосредоточены все каналы управления флотами.

Он также выразил мнение, что предыдущая система управления с подчинением флотов командующим военными округами «показала свою неэффективность» и потребовала корректировки.

Минобороны России на прошлой неделе сообщило, что внезапная проверка готовности Тихоокеанского флота завершена. Отмечается, что подтверждена высокая готовность войск к отражению агрессии вероятного противника с моря или океана. Как уточнили в оборонном ведомстве, все привлекавшиеся к проверке силы ТОФ возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации.

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Илина Хакимова