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«Ак Барс» проведет четвертый матч против ЦСКА без изменений в составе

16:54, 23.04.2023
«Ак Барс» проведет четвертый матч против ЦСКА без изменений в составе
Фото: cska-hockey.ru

Стал известен состав «Ак Барса» на четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

Состав команды на четвертый матч остался без изменений. За всю финальную серию «Ак Барс» его ни разу не поменял.

Игра пройдет в Москве и начнется в 17.00.

Казанский «Ак Барс» уступил московскому ЦСКА в третьем матче финала Кубка Гагарина со счетом 2:3. Счет в серии стал 1:2 в пользу клуба из столицы России.

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Елизавета Пуншева
СпортХоккей Татарстан

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