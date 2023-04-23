В 2022 году к ответственности за нарушение антиковидных мер привлекли более полумиллиона россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году суды привлекли к ответственности за нарушение антиковидных требований более полумиллиона россиян. Об этом сообщается в обнародованной Судебным департаментом при Верховном суде России статистике.

Отмечается, что статья, введенная в 2020 году, об ответственности за нарушения правил поведения при введении режима повышенной готовности в 2022 году стала самой массовой среди всех рассмотренных судами дел об административных правонарушениях.

За минувший год по статье рассмотрели 657 тысяч дел. Подверглись наказанию 544 тысячи граждан. Чаще всего за неношение маски суды ограничивались предупреждением (356 тысяч). Лишь по 198 тысячам дел назначались штрафы. В общей сложности сумма штрафов составила 855 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, по статье КоАП об ответственности за действия при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, суды рассмотрели 30,5 тысячи дел. Наказанию подверглись 15 тысяч граждан, 2 тысячи юридических лиц и 1 749 должностных лиц.

За прошедшие сутки в России подтвердились 6 389 новых случаев заражения коронавирусом. В больницу попали 487 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 22 810 264 человека.



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Елизавета Пуншева