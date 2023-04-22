СМИ сообщили о тревоге американских властей из-за угрозы дефолта в США
Ряд высокопоставленных чиновников администрации США выразили обеспокоенность из-за угрозы дефолта. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Politico.
— Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные представители, сфокусированные на экономических вопросах, в частном порядке выражали большее беспокойство серьезностью вероятности дефолта, — рассказал собеседник газеты.
В статье подчеркивается, что президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти не проводят переговоров по повышению потолка госдолга.
Месяц назад глава американского Минфина Джанет Йеллен рассказала, чем обернется возможное наступление дефолта в США. По ее мнению, это приведет к потере доверия к американской стране.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым