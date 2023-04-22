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СМИ сообщили о тревоге американских властей из-за угрозы дефолта в США

19:57, 22.04.2023
СМИ сообщили о тревоге американских властей из-за угрозы дефолта в США
Фото: pixabay.com

Ряд высокопоставленных чиновников администрации США выразили обеспокоенность из-за угрозы дефолта. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Politico.

— Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные представители, сфокусированные на экономических вопросах, в частном порядке выражали большее беспокойство серьезностью вероятности дефолта, — рассказал собеседник газеты.

В статье подчеркивается, что президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти не проводят переговоров по повышению потолка госдолга.

Фото: pixabay.com

Месяц назад глава американского Минфина Джанет Йеллен рассказала, чем обернется возможное наступление дефолта в США. По ее мнению, это приведет к потере доверия к американской стране.

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Айрат Назипов
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