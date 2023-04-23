Российский профессор оценил предложение ограничить возраст женщины для применения ВРТ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Предложение об ограничении возраста женщин для применения вспомогательных репродуктивных технологий обусловлено интересами не только семьи, которая хочет завести ребенка, но и общества. При поздней беременности у плода могут развиваться генетические отклонения, предупредила профессор кафедры акушерства и гинекологии РУДН, доктор медицинских наук Алина Соловьева.

— Опыт врачей-акушеров-гинекологов однозначно свидетельствует о том, что позднее родительство — это плохо. У ребенка возрастных родителей увеличивается шанс приобрести врожденную аномалию и ряд ранее обсуждаемых заболеваний, — цитирует эксперта RT.

Алина Соловьева рассказала, что практика оплачиваемых государство методов вспомогательных репродуктивных технологий женщинам до определенного возраста уже сложилась в некоторых государствах. После достижения установленной планки воспользоваться ими они могут только за свой счет.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В ряде государств на сегодняшний день и вовсе существуют запреты на применение методов вспомогательных репродуктивных технологий для желающих стать родителями после определенного возраста. В России же ограничиваются лишь рекомендациями рожать как можно раньше.

Напомним, в предложением законодательно ограничить возраст женщины для рождения ребенка с помощью вспомогательных репродуктивных технологий выступили эксперты Минздрава страны. По словам президента Российской ассоциации репродукции человека Владислава Корсака, такие технологии помогают забеременеть 26,9% женщин до 34 лет и только 11% — в возрасте 40 лет и старше.



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Татьяна Демина