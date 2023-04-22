В ДТП с участием автобуса в Башкортостане погиб судья Верховного суда

Фото: МЧС Башкортостан

Погибшим в аварии с автобусом в Башкортостане оказался судья Верховного суда республики Андрей Власов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Эту же информацию изданию подтвердили в Объединенной пресс-службе судов Башкортостана.

— Факт гибели судьи Андрея Власова подтверждаем, это действительно так, — сообщили в пресс-службе.

Фото: Айрат Рахматуллин/t.me

Смертельная авария с участием автобуса произошла этим утром в Башкортостане. По данным МЧС, перевозивший 14 пассажиров автобус столкнулся с автомобилем Mazda в Дюртюлинском районе. В результате аварии погиб водитель легковушки. Еще 12 человек для осмотра доставили в больницу. После осмотра врачами в приемном отделении двоих пациентов госпитализировали. Остальных после оказания необходимой помощи отпустили домой.



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Айрат Назипов