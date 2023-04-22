В Башкортостане произошло смертельное ДТП с участием автобуса — в больницу доставили 11 человек

Фото: МЧС Башкортостан

Смертельная авария с участием автобуса произошла этим утром в Башкортостане. По данным МЧС, перевозивший 14 пассажиров автобус столкнулся с автомобилем Mazda в Дюртюлинском районе.

В результате аварии погиб водитель легковушки. Еще 11 человек для осмотра доставили в больницу. 10 из них — пассажиры автобуса, еще один — пассажир иномарки.

Сейчас на дороге организовано реверсивное движение. Причина ДТП устанавливается.

Фото: МЧС Башкортостан

В начале марта в Нижнекамске в ДТП погиб водитель легковушки, который столкнулся с автобусом. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada не учел дорожные и погодные условия, а еще не выбрал безопасную скорость. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Yutong. В автобусе пассажиров не было.



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Айрат Назипов