Власти Запорожской области рассказали о массовом переходе солдат ВСУ на сторону России

В Запорожской области участились случаи перехода украинских военных на сторону России. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время. Люди больше не хотят сражаться за режим Зеленского, — передает его слова «РИА Новости».

Рогов подчеркнул, что киевские власти, осознавая пророссийские взгляды жителей на подконтрольной им части Запорожской области, перебрасывают туда военных из западных регионов Украины.

На прошлой неделе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поручил передать большую группу военнопленных украинской стороне. Такое решение он принял по случаю Пасхи.



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Айрат Назипов