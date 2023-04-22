Сумма просроченной задолженности за газ в Татарстане на 1 апреля составила 241 млн рублей

Сумма просроченной задолженности со стороны организаций жилищно-коммунального комплекса за газ на 1 апреля 2023 года составила 241 млн рублей. Об этом сообщил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

По его словам, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года фиксируется снижение на 43,7 млн рублей. Не выполнили свои обязательства перед газовиками 13 муниципалитетов, причем восемь из них свой долг еще и увеличили.

В части потребленной электроэнергии за год фиксируется снижение суммы долга на почти на 10 млн рублей. На 1 апреля 2023 года задолженность составила почти 46 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Задолженность управляющих организаций за тепловую энергию перед АО «Татэнерго» по состоянию на 1 апреля 2023 года уменьшилась на 43,8 млн рублей и составила 280,7 млн рублей. Снижение просроченной задолженности наблюдается по управляющим организациям Казани, Заинска и Нижнекамска, подчеркнул министр.

Отметим, что задолженность населения Татарстана по жилищно-коммунальным услугам снизилась более чем на 400 миллионов рублей. Такие цифры неделю назад озвучил замглавы Минстроя республики Ильнур Нурмухаметов.



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Айрат Назипов