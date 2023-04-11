Задолженность татарстанцев по ЖКУ сократилась более чем на 400 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Задолженность населения Татарстана по жилищно-коммунальным услугам снизилась более чем на 400 миллионов рублей. Об этом на заседании Комитета Госсовета региона по жилищной политике и инфраструктурному развитию сообщил замглавы Минстроя республики Ильнур Нурмухаметов.

— С учетом текущих платежей она как бы снижается, порядка на 430 миллионов. В целом она держится с 2007 года, аккумулируемая порядка 9 миллиардов рублей, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

В конце марта глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин сообщил о спаде собираемости платежей за оказанные гражданам жилищно-коммунальные услуги. Подобная ситуация наблюдается каждый год в первые два месяца, уточнял он.



В январе — феврале 2023 года собираемость платежей в Татарстане снизилась на 0,6% и в среднем составила 94%. Доля платежей в электронном формате в общем объеме достигла 72,5%.



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Татьяна Демина