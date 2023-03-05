В январе оборот заведений общепита в Татарстане упал почти на 15%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в январе 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов составил 4,868 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах, по сравнению с декабрем, прошлого года он упал на 12,7%.

Вместе с этим, по отношению к январю 2022 года, оборот татарстанских заведений увеличился. В сопоставимых ценах прирост составил 13%.

Оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане по итогам первого месяца 2023 года оказался самым большим в Приволжском федеральном округе, следует из данных Росстата. На втором месте Самарская область с показателем в 3,103 миллиарда рублей, на третьем — Башкирия (3,101 миллиарда).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, оборот заведений общепита в Татарстане по итогам 2022 года вырос, по сравнению с предыдущим годом, на 3,6%. Он составил 54,7 миллиарда рублей.



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Татьяна Демина