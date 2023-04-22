«Жестко наказывать»: Рустам Минниханов высказался о росте числа пожаров в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов отреагировал на доклад начальника Главного управления МЧС России по республике Рафиса Хабибуллина. Выяснилось, что из 590 пожаров пятая часть приходится на Нижнекамский район.

Татарстанский лидер по видеосвязи пообщался с руководством Нижнекамского и Тукаевского районов. Он потребовал навести порядок в этом вопросе.

— Жестко наказывать, — сказал Рустам Минниханов, поручив провести на местах заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), а также проследить, чтобы все предписания строго выполнялись.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Татарстане резко выросло число пожаров в связи с возгоранием сухой травы. Помимо Нижнекамского и Тукаевского районов, в рейтинг антилидеров попали: Альметьевский, Черемшанский, Новошешминский, Заинский районы.



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Айрат Назипов