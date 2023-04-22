«Ситуация сложная»: в Татарстане резко выросло число пожаров в связи с возгоранием сухой травы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

С начала весны 2023 года в Татарстане зафиксировали 590 пожаров, связанных с возгоранием травы, сухой растительности и мусора — это в разы больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда их произошло 49. Такие данные озвучил начальник Главного управления МЧС России по республике Рафис Хабибуллин, заявив, что «ситуация сложная».

Пожары, связанные с возгоранием сухой травы и растительности, а также мусора охватили 35,5 га. Пятая их часть пришлась на Нижнекамский район Татарстана.

— В «антилидерах» у нас традиционно каждый год Нижнекамский район. Также это Тукаевский район, Альметьевский, Черемшанский, Новошешминский, Заинский районы. С районами мы работаем, в каких-то есть понимание, в каких-то — нет, — заявил Рафис Хабибуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По его словам, только за прошлую неделю в республике случилось 147 пожаров, связанных с возгоранием травы. Они охватили территорию площадью 25 га.

Рафис Хабибуллин обратил внимание, что в регионе уже зафиксированы три случая перехода огня от горящей сухой травы на разные объекты. В итоге уничтожено 15 строений, 14 жилых и три нежилых дом, а также восемь хозяйственных построек, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Напомним, с 17 апреля по 10 мая 2023 года в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина