В Татарстане в январе — феврале выросло производство яиц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно данным официальной статистики, в Татарстане за первые два месяца 2023 года произвели 230 миллионов яиц. Это на 6,5% больше, чем за январь — февраль прошлого года.

Большую часть, 203,3 млн яиц, произвели в сельскохозяйственных организациях Татарстана. Это на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Еще 20,4 млн яиц произведено в хозяйствах татарстанцев. Показатель по сравнению с январем — февралем прошлого года снизился на 1,7%.

Незаметно, на 0,3%, выросло производство яиц в КФХ и хозяйствах индивидуальных

предпринимателей. За два месяца 2022 года там выпустили 6,3 млн яиц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в январе 2023 года в Татарстане произвели 105,7 миллиона яиц. По сравнению с первым месяцем прошлого года их количество выросло на 9,4%.



Напомним, Татарстан к 2025 году хочет выйти на производительность 2,2 млрд штук куриных яиц в год и занять третье место в стране в этом сегменте сельского хозяйства. В прошлом году в республике произвели чуть более 1,5 млрд пищевых яиц, и пока регион находится на девятом месте в стране, уступая в том числе Мордовии. Подробнее — в материале аналитической службы «Реального времени».



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Татьяна Демина