Татарстан в начале года увеличил производство яиц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе 2023 года в Татарстане произвели 105,7 миллиона яиц. По сравнению с первым месяцем прошлого года их количество выросло на 9,4%.

По количеству полученных яиц Татарстан замкнул топ-3 среди регионов Приволжского федерального округа. Лидирует, несмотря на сокращение производства, на 3,2%, Мордовия — 128,9 миллиона штук. На втором месте Пермский край — 117,6 миллиона яиц (+4,2%).

Наименьшее число яиц среди регионов ПФО в январе 2023 года произвели в Ульяновский области — 9,8 миллиона. Это на 12,8% больше, чем в начале прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в Приволжском федеральном округе за январь этого года произвели 807,7 миллиона яиц. Их количество сохранилось на уровне аналогично месяца 2022 года — прирост составил 0,5%.

Напомним, Татарстан к 2025 году хочет выйти на производительность 2,2 млрд штук куриных яиц в год и занять третье место в стране в этом сегменте сельского хозяйства. В прошлом году в республике произвели чуть более 1,5 млрд пищевых яиц, и пока регион находится на девятом месте в стране, уступая в том числе Мордовии. Подробнее — в материале аналитической службы «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина