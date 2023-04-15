План жилищного строительства в Татарстане выполнен на 43%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Годовой план по жилищному строительству в Татарстане выполнен на 43%. Введено 1,3 млн квадратных метров, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По его словам, по темпам строительства лидирует коммерческое жилье. Застройщики сдали 91 многоквартирный дом суммарной площадью 660 тысяч квадратных метров.

На 42% выполнены обязательства в рамках программы социальной ипотеки: построены 17 домов на 67 тысяч «квадратов». До конца года планируется сдать 53 дома.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сфере образования продолжается строительство 11 школ. Строительно-монтажные работы подрядчиками выполнены на 40%.

На прошлой неделе Айзатуллин сообщил, что торги состоялись по 674 многоквартирным домам. Подрядчики ведут работы по 407 многоквартирным домам, на которых освоено 12% от запланированного объема.

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Айрат Назипов