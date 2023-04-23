Сегодня в Казани ожидается до +19 градусов

В Казани в воскресенье, 23 апреля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем температура воздуха в Казани составит от +17 до +19 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +15 до +20°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани западный, северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 5—10 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале следующей недели в Татарстане сохранится теплая погода. Гидрометцентр республики прогнозирует временами дожди и до +23 градусов.

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Татьяна Демина