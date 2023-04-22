Более 91 тысячи татарстанцев проголосовали в опросе по благоустройству территорий

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

В онлайн-голосовании по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году, приняли участие 91 424 жителя Татарстана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Голосование стартовало по всей России 15 апреля. Оно проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Татарстанцы могут отдать свой голос на республиканском портале госуслуг через сервис «Опросы жителей» и в мобильном приложении «Услуги РТ». Голосование завершится 31 мая.

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

— То есть, по нашим оценкам, нам бы хотелось, чтобы ежедневно голосовало не менее 20—25 тысяч населения для того, чтобы нам максимально быстро достичь того показателя, — заявил на этой неделе первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексей Фролов.



Он напомнил, что скоро в республике и по всей России начнутся майские выходные — население займется своими делами, а значит, ждать роста числа участников голосования не стоит.

В исполкоме Казани до этого обратили внимание, что горожане малоактивны в голосовании за общественные пространства для благоустройства на 2024 год. В прошлом году участие приняли 62 тысячи человек, или 6% от тех, кто мог отдать свой голос за то или иное пространство.

— Хочется обратить особое внимание, что, если в этом году количество проголосовавших казанцев не увеличится, показатели федерального проекта достигнуты не будут и Казань рискует быть исключенной из программы развития общественных пространств на 2024 год, — сообщил 17 апреля заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

В Минстрое Татарстана на это заявили, что «информация совершенно правильная». Казани же, чтобы вовлечь в голосование максимальное количество жителей, посоветовали «вести более активную работу».



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Айрат Назипов