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На весенних ярмарках в Набережных Челнах реализовали продукцию более чем на 15 млн рублей

12:51, 22.04.2023
На весенних ярмарках в Набережных Челнах реализовали продукцию более чем на 15 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах, как и по всему Татарстану, 22 апреля завершился сезон весенних сельскохозяйственных ярмарок. На них жители купили продукции более чем на 15 млн рублей, подсчитали в мэрии города.

На ярмарки в Челны в общей сложности завезли свыше 207 тонн сельскохозяйственной продукции из 12 районов Татарстан. В автограде они проходили на трех площадках — на набережной Габдуллы Тукая, на территории ипподрома и агропромышленного парка «Южный».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, заключительные в этом сезоне сельскохозяйственные ярмарки развернулись по всему Татарстану утром 22 апреля. Они проходят с 18 марта каждую субботу.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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