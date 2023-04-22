На установку сигнализации в здании отделения Соцфонда в Мамадыше потратят 1,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На создание системы охранной сигнализации в здании ОСФР по Татарстану в Мамадыше будет выделено 1,4 млн рублей. Заказчик — отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по республике, выяснило «Реальное время».

Так, он хочет купить извещатели для пожарной и охранной сигнализаций. В первом случае заказчик приобретет 110 извещателей разных видов, 17 громкоговорителей и акустические системы в количестве 25 штук. Для охранной сигнализации необходимо купить 118 извещателей. Подрядчик должен сам их установить.

Согласно контракту, исполнитель обязуется выполнить работу с учетом норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии и охраны окружающей среды. Управиться он должен до 14 августа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре прошлого года власти Казани утвердили на 2023—2025 годы программу по повышению уровня общественной безопасности «Безопасный город». Она предполагает увеличение численности систем видеонаблюдения, экстренного оповещения и сигнализации на объектах социальной инфраструктуры. На эти цели из городского бюджета выделили 783 миллиона рублей.

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Айрат Назипов