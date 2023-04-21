Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону
Российский шахматист Ян Непомнящий и представитель из КНР Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону.
Партия завершилась мировым исходом на 82-м ходу. Россиянин играл белыми фигурами. Счет стал 5:4 в его пользу.
Эта партия стала самой продолжительной в матче, впервые за все противостояние гроссмейстеры преодолели отметку в 60 ходов.
Накануне Ян Непомнящий и Дин Лижэнь тоже сыграли вничью. Партия завершилась на 45-м ходу. Счет в противостоянии стал 4,5:3,5 в пользу Непомнящего. В седьмой партии Ян Непомнящий белыми фигурами победил Дин Лижэня.
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