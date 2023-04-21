Командующим Тихоокеанским флотом России назначен адмирал Виктор Лиина
Занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ России адмирал Виктор Лиина назначен командующим Тихоокеанским флотом России (ТОФ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
— Лиина сменил на этом посту адмирала Сергея Авакянца, — рассказал собеседник агентства.
20 апреля командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц получил назначение на новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
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