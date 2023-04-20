Полпред президента Трутнев: Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанском флотом

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц получил назначение на новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.



Уже завтра, 21 апреля, заканчивается подготовительный период, во время которого создается центральная структура, осуществляющая методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы.

— Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом, — сказал Трутнев.

Фото: скриншот видео

Позже вице-премьер добавил, что все 12 территорий, выбранных для создания пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания под кураторством Российского союза боевых искусств, доложили о готовности с 11 мая начать работу.

Отметим, что среди регионов есть и Татарстан.

Также центры должны заработать в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Деятельность центров будет направлена на подготовку и обучение молодежи в возрасте 14—35 лет, включая школьников и студентов.

Сергей Авакянц был назначен командующим ТОФ в мае 2012 года, а до этого работал в штабе Северного флота и первым заместителем командующего ТОФ. Воинское звание «адмирал» ему присвоили в декабре 2014 года.

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Илина Хакимова