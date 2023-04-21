В Кремле считают, что новые санкции против России будут бить по мировой экономике

Запрет на экспорт почти всех товаров, обсуждаемый странами G7, будет бить по мировой экономике, а это может привести к нарастанию тенденций кризиса в мире, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти отслеживают это «тщательным образом» и отдают себе отчет в том, что Америка и страны ЕС активно раздумывают над введением дополнительных санкций.

Песков подчеркнул, что до этого с таким объемом санкций не сталкивалась ни одна страна в мире.

— Адаптируемся, развиваемся, занимаемся перспективными планами развития, но и учитываем те опасности, которые кроются за такими вот помыслами наших противников, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: pxhere.com

Агентство Kyodo сообщило, что представители стран G7 обсуждают введение практически полного запрета на экспорт товаров в Россию. Как подтвердили агентству источники в японском правительстве, Япония планирует провести саммит G7 в мае. На нем планируют обсудить меры по расширению поддержки Украины и усилению санкций против России. О возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию накануне сообщал Bloomberg. Указывалось, что медикаменты, сельхозпродукция и продовольствие могут войти в список исключений.

Страны «Большой семерки» договорились продолжать блокировать российские активы до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине. Министры иностранных дел G7 решили усилить координацию «для предотвращения уклонения от санкций со стороны России».

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Маргарита Головатенко