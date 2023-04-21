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Песков: в Кремле не ведут разговоров о новой волне мобилизации

12:56, 21.04.2023
Песков: в Кремле не ведут разговоров о новой волне мобилизации
Фото: kremlin.ru

В Кремле не ведут разговоров о новой волне мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации, — приводит его слова RT.

Представитель Кремля отметил, что «идет работа по усовершенствованию и цифровизации системы и работы военкоматов, связанная с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу».

Фото: realnoevremya.ru

По итогам 2022 года в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации.

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Маргарита Головатенко
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