Песков: в Кремле не ведут разговоров о новой волне мобилизации
В Кремле не ведут разговоров о новой волне мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации, — приводит его слова RT.
Представитель Кремля отметил, что «идет работа по усовершенствованию и цифровизации системы и работы военкоматов, связанная с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу».
По итогам 2022 года в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации.
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