На KazanForum представят световое шоу на стенах Казанского Кремля

Участники и гости Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» смогут увидеть насыщенную культурную программу, сообщает пресс-служба KazanForum.



Кроме традиционных театральных постановок, выставок и экскурсий гостям покажут световое шоу на стенах Музея-заповедника «Казанский Кремль». Экраном станут стены Кремля со стороны площади Тысячелетия. На них предстанут исторические зарисовки, символы и атрибуты традиционного ислама, присущего татарскому народу.

Центральная площадка мероприятия — МВЦ «Казань Экспо». Оператор по подготовке и проведению мероприятия — Фонд Росконгресс, исполнительная дирекция оператора — АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в мае этого года получил федеральный статус по решению президента России Владимира Путина. В мае 2023-го форум пройдет в 14-й раз. Ранее он назывался «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Впервые форум прошел в 2009 году, он принял 250 участников. В 2021 году мероприятие посетили более 5 тысяч участников. На форуме будут помогать 838 волонтеров.

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ шейх Равиль Гайнутдин считает, что придание Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum» федерального статуса позволит вывести сотрудничество России и исламского мира на более высокий уровень и поспособствует появлению новых совместных проектов.

На KazanForum в Казани в мае представят десятитомную версию тафсира (толкования) Корана для незрячих.

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Маргарита Головатенко